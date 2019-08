Fabio Paratici continua la missione londinese, con le cessioni come primo punto della sua lista, ma non solo. Rugani, Khedira, Dybala, Mandzukic e Matuidi i nomi sul piatto, per alleggerire il bilancio e preparare l'ultimo colpo, presumibilmente in attacco. E non è finita qui. Il ds bianconero, infatti, come riportato dal portale svizzero Nau, ha sfruttato il viaggio per realizzare un decisivo passo in avanti per Nedim Bajrami. Talentuoso centrocampista di 20 anni è stato bloccato dai bianconeri: svizzero di origini macedoni ha militato nel Grasshoppers, non giocando però le ultime amichevoli. Segnali di una partenza imminente.