La Juventus inizia a fare sul serio sul mercato. I bianconeri stanno portando avanti diverse trattative. C’è il nodo allenatore da sciogliere e la presenza di Fabio Paratici a Londra non fa altro che aumentare i sospetti su un dialogo continuo con il Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Ma il Direttore Sportivo bianconero non sembra sia in Inghilterra solamente per concludere l’operazione di mercato riguardante l’allenatore ex Napoli. Infatti, potrebbero essere ore calde per la pista che porta a Kieran Trippier. L’esterno difensivo inglese sembra intenzionato a lasciare il Tottenham e la Juve rappresenterebbe una meta a lui gradita. La trattativa può decollare nei prossimi giorni.