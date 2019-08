Dove si trova Fabio Paratici? Esattamente a Wembley, dove gli occhi del calcio mondiale sono pronti a posarsi. Il motivo? C'è il Manchester City impegnato contro il Liverpool, per il primo grande appuntamento della nuova stagione, ossia il Community Shield. Il capo dell'area sportiva biancoenra è volato in Inghilterra per definire la cessione di Cancelo ai Citizens, ma anche per scortare Danilo a Torino nei suoi primi giorni alla Juve. Ci siamo, le parti sono molto vicine a un accordo. E una grande partita diventa scenografia perfetta per un'ottima plusvalenza.