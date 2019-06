Parati a Londra, sì. Ma non solo per Maurizio Sarri. Il capo dell'area sportiva, come racconta Calciomercato.com, era in Inghilterra anche per preparare l'assalto a Paul Pogba. Il francese vuole lasciare il Manchester United, e mai come stavolta può essere vicino al ritorno all'ombra della Mole. L'incontro è avvenuto tra lo stesso Paratici ed Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dello United, il tutto negli uffici di Londra dello United. Incontro utile per mantenere i rapporti, che sono ottimi, ma anche per ribadire un concetto: la Juventus non molla Paul Pogba. Una volta sistemata la questione Sarri, col Chelsea che è alla ricerca del sostituto per liberare poi l'ex Napoli, il club bianconero farà tutto il possibile per riprendersi il centrocampista 3 stagioni dopo.