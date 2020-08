L'interesse del Valencia per Mattia De Sciglio e Daniele Rugani è sempre vivo. Anzi, gli spagnoli hanno aumentato il pressing per portare in Spagna i due giocatori in uscita dalla Juventus. Manca però l'accordo tra i club, e difficilmente il Valencia potrà soddisfare le richieste di Paratici: la situazione finanzia del club non è positiva e non c'è molta disponibilità economica per fare il mercato. Per questo, nonostante l'interesse ribadito più volte, ad oggi rimane un'operazione difficile.