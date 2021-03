Non solo a Sky, il direttore dell'area sportiva bianconera Fabio Paratici ha commentato Juventus-Benevento 0-1 anche a JTV: "Non abbiamo fatto una buona partita e ci dispiace. Abbiamo dato tante gioie ai nostri tifosi negli ultimi anni, oggi invece una grande amarezza. È normale che la sensazione di segnare in ogni momento contro il Benevento ci sia con una rosa del genere, ma dovevamo fare una gara migliore. Ora bisogna abbassare la testa e pedalare: mancano ancora tante partite, ma peccato per oggi perché era una bella occasione"