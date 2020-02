Dopo la cena dell'altro giorno con Maurizio Sarri e Andrea Agnelli per discutere dei problemi attuali della Juventus, Fabio Paratici ha incontrato anche i due leader storici della squadra: il capitano Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Un incontro, secondo La Gazzetta dello Sport, nel quale si è discusso soprattutto dei metodi del nuovo allenatore, considerati troppo "spicci" e non graditi particolarmente da alcuni giocatori. Negli ultimi mesi Sarri ha dovuto gestire diversi sfoghi da parte delle stelle della squadra: da Ronaldo a Higuain, passando per Paulo Dybala.