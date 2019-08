Il blitz di Fabio Paratici a Barcellona ha dato modo alla Juventus di muoversi su diversi piani, sia in entrata che in uscita. Il nome principale del menu in terra catalana era senza dubbio quello di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 entrato nella cantera blaugrana a 14 anni. Come riporta Calciomercato.com, i bianconeri hanno già recapitato l'offerta da 10 milioni di euro che il Barcellona sta valutando. La volontà del club catalano sarebbe quella di mantenere il controllo sul cartellino del calciatore sul quale resta il forte interesse del Marsiglia.



DA RUGANI A SUAREZ - Paratici ha discusso anche di Daniele Rugani, inizialmente proposto nella trattativa per Miranda. Il profilo non scalda particolarmente il Barcellona anche se resta la remota possibilità che se ne possa parlare in una trattativa slegata da quella per il terzino spagnolo. Nel corso della chiacchierata è uscito, a sorpresa, anche il nome di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano può lasciare il Barcellona in caso di arrivo di Neymar e il Barça ha sondato la disponbilità della Juventus. I bianconeri, tuttavia, devono prima piazzare almeno due tra Mandzukic, Dybala e Higuain. Impresa non da poco. Il nome di Suarez resta in stand-by ma il canale Juve-Barcellona è apertissimo.