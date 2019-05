Fabio Paratici è a Capri, dove si sta godendo il weekend. Relax? Non proprio. Come riporta Sky Sport, che lo ha intercettato sull'isola, la testa del ds bianconero è sempre al mercato: tante passeggiate con il telefono sempre all'orecchio per l'uomo mercato della Juventus, che tra il nuovo allenatore e i prossimi innesti sta costruendo la squadra del futuro. Sarà un finesettimana caldissimo per i campioni d'Italia: Paratici è più attivo che mai, anche da Capri.