Fabio Paratici si trova a Capri visto che martedì riceverà il premio Football Leader nella città di Napoli. Ieri, quindi, non c'è stato nessun incontro con Maurizio Sarri che invece è rientrato in Italia da Londra. Il tecnico in pole per la successione bianconera è atteso in Toscana solo nella giornata di lunedì per questo oggi potrebbe essere il giorno giusto per un contatto (telefonico o di persona) con Fabio Paratici che come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport potrebbe fare un blitz a Milano oppure a Torino per incontrare di persona quello che è ormai prossimo a diventare il prossimo allenatore della Juventus.