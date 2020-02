Fabio Paratici pensa già al mercato. Archiviata la sessione invernale, mentre la squadra attuale si concentra su come invertire la rotta dopo la sconfitta a Verona (a partire da giovedì in Coppa Italia contro il Milan), la dirigenza bianconera ha già lo sguardo proiettato al futuro. Come riporta il Sun, la Juventus starebbe cercando acquirenti per Aaron Ramsey. Il gallese, arrivato a zero la scorsa estate dall'Arsenal, non ha convinto appieno e così Paratici sta pensando alla cessione. Infatti, il suo peso a bilancio è basso, non avendone pagato il cartellino e si arriverebbe quindi ad una ricca plusvalenza senza dover sacrificare altri pezzi più pregiati.