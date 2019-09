Missione di mercato per Fabio Paratici che domani a Brescia avrà modo di ri-vedere in azione Sandro Tonali, gioiellino del Brescia che i bianconeri seguono ormai da molto tempo. Il Football Chief Officer della Juve avrà la possibilità di vedere il regista di Corini contro la corazzata bianconera consapevole che le pretendenti di mercato per Tonali sono tante, in Italia e all'estero. Domani non solo campionato, Paratici sarà a Brescia anche per una missione di mercato.