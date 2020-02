La Juventus è da sempre impegnata nel sociale, così come le Women. Infatti in occasione della Parata della Solidarietà, il portiere della Juventus Women,, ha deciso di dare in beneficenza i guanti e la sua divisa ufficiale. I fondi che verranno raccolti da Aren Bionlus serviranno a sostenere economicamente la causa dei più bisognosi. Un bel gesto del portiere della Juve e della nazionale italiana.