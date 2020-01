La Juve non ha dovuto tirare fuori un euro per il cartellino di Rabiot e Ramsey, arrivati a parametro zero rispettivamente da Psg e Arsenal. Ma tra ingaggio e oneri accessori, i due giocatori hanno avuto comunque un prezzo: 1,4 milioni di euro di commissioni per il francese e 3,7 per l'ex Arsenal, ai quali bisogna aggiungere uno stipendio da circa 7 milioni a testa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.