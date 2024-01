Kenanieri sera ha lasciato tutti a bocca aperta, ancora una volta, dopo quanto accaduto già nella gara contro il Frosinone dove aveva messo a segno il suo primo gol in Serie A. Ad incoronarlo è stata anche la Lega Serie A tramite i propri account social. Postando un collage dove lo vede accostato ad una bandiera storica della Juventus come Alessandro. Non si scopre ora infatti che Kenan esulta mostrando la lingua, proprio come faceva lo storico capitano della Vecchia Signora. Un inizio di carriera strabiliante per il centravanti turco, che potrebbe quindi seguire le orme di Alex. Di seguito il post.