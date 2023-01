"A gennaio con Chiesa, Pogba, Di Maria..." quante volte questa frase è stata detta e sentita nei primi mesi stagionali ogni volta che si parlava di Juventus. Lo stesso Massimiliano Allegri ha più volte ribadito come dal 2023 si aprisse un nuovo mondo per i bianconeri.Una profezia che si è per ora verificata solo a metà. Sul campo infatti, la Juve è riuscita (in campionato) a restare a galla nonostante il pessimo inizio di stagione. Se è vero che la distanza dalla vetta è comunque significativa, il terzo posto dietro a Napoli e Milan può far vedere il bicchiere mezzo pieno ad Allegri, che forse, proprio pensando alle sue parole, avrebbe firmato per questa posizione.Se fuori dal campo infatti tutto è cambiato con le note vicende che hanno coinvolto la società e la rivoluzione in atto, dnonostante la Juve abbia chiuso con la striscia di sei vittorie consecutive in Serie A. Non è per forza positivo perché Allegri si aspettava di poter finalmente contare sulle stelle della squadra come da programma e invece tutto - di nuovo - rimandato.per ancora qualche partita mentre l'ultimo ma non nuovo forfait è quello di Di Maria, che non gioca titolare dalla "sfortunata" per dire un eufemismo, partita di Monza.a sarà quindi nuovamente in panchina pronto per uno spezzone di gara, esattamente come le ultime partite prima della sosta. Una sosta che non ha cambiato la situazione infortunati della Juve;La Juve virtuale, quella di cui Allegri parlava e che ha aspettato per mesi, ancora non esiste.