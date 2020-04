2









"7 mesi da giocatore della Juventus". Il piccolo Liam tra le braccia di papà Douglas, che dal Brasile aspetta notizie per un rientro lampo a Torino. Se tutto andrà come previsto, l'esterno potrebbe far presto le valigie per ritirarsi alla Continassa dove ripartirà l'attività agonistica.



QUARANTENA SOCIAL - Una quarantena decisamente social, quella di Douglas. Che nella sua mega villa ha riunito tutti i Costa: c'è la madre, ci sono le sorelle. C'è soprattutto Nathalia Felix, la donna che gli ha restituito il sorriso dopo un po' di anni complicati. Sempre più innamorato, il brasiliano. Anche della Juventus, che non smette di nominare in tutti i suoi post. L'ultimo, con suo figlio, decisamente emblematico.



E IL MERCATO - Un amore corrisposto dai vertici juventini, seppur con qualche accortezza: anche questa stagione ha aiutato a capire quanto la squadra di Sarri non possa essere Douglas-centrica. Non può dipendere dal calciatore, non può fare seria programmazione a causa dei suoi continui stop fisici. Ecco perché, dalle parti del quartier generale bianconero, una sua partenza non sarebbe vista come una tragedia. Semmai come un'opportunità, soprattutto in una fase in cui si andranno a prediligere gli scambi. Sui social bianconero, ma in futuro chissà: paraDouglas.