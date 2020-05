2









Sulla fascia va come un treno. Su e giù, senza mai fermarsi. Alex Sandro ha giocato 31 partite sulle 37 della Juventus, saltandone solo 6 delle quali 2 per infortunio e 4 per turnover. E' il terzo giocatore più utilizzato da Sarri dopo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Tutti indizi che fanno capire quando il brasiliano sia importante per l'allenatore, ma non è esclusa una sua cessione.



CHI LO VUOLE - Sulla fascia sinitra in questa stagione non c'erano grandi alternative ad Alex Sandro (De Sciglio, considerato il vice in quel ruolo, era spesso infortunato), così il brasiliano ha dovuto fare gli straordinari rispondendo sempre presente. Non è uno di quei giocatori in uscita come Khedira, Rabiot, De Sciglio e Pjanic, ma secondo Calciomercato.com può essere una pedina importante in un mercato che sarà caratterizzato soprattutto dagli scambi. Il brasiliano piace a Manchester United e Psg, due club con i quali la Juve ha discorsi aperti per Pogba da una parte e Icardi dall'altra. NUOVA POLITICA - Con la cessione di Alex Sandro la Juventus andrebbe anche ad alleggerire il bilancio, liberandosi da un ingaggio di 10 milioni di euro lordi all'anno (fino al 2023), che vanno oltre il tetto massimo fissato fissato dalla nuova politica societaria. Nelle prossime settimane quindi potrebbe sbloccarsi il mercato di Alex Sandro, un giocatore che si porta dietro un paradosso non da poco: intoccabile per Sarri, ma sacrificabile per la dirigenza.