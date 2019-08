Intervistato da Sky Sport 24, Lucas Paquetà ha lanciato il guanto di sfida alla Juve per la conquista del campionato italiano. Il trequartista brasiliano, pronto ad iniziare la sua seconda stagione con la maglia del Milan, ha dichiarato: “Ad oggi la squadra ha grandi giocatori. La Juve è una grande squadra con un grande giocatore come Cristiano Ronaldo, ma noi meritiamo la Champions League. Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o del secondo posto. Il nostro obiettivo deve essere la prima posizione".