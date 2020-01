Paquetà alla Juve? No, forse alla Fiorentina. Arenatasi l'ipotesi di uno scambio con Bernardeschi, il brasiliano del Milan piace alla Viola. Joe Barone, braccio destro del presidente Commisso e direttore generale del club viola, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all'Hotel Sheraton di Milano, tra cui quelli di Calciomercato.com: "Stiamo andando in albergo, dove dovremo continuare a lavorare. Vediamo, il mercato finisce domani, abbiamo qualche annuncio da fare. Una Fiorentina più forte? Speriamo di far bene!". A precisa domanda sull'ipotesi Paquetà, invece, Barone ha lasciato tutto aperto: "Vediamo, vediamo, Paquetà è un giocatore del Milan...". La richiesta resta di 30 milioni di euro: Boban non si schioda dalla cifra, motivo per cui è arrivato un secco 'no' all'offerta di 20 milioni del Psg di Leonardo.