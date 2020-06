Lucas, centrocampista del, posta una foto su Instagram dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Testa alta, cerchiamo di migliorare in ogni partita". Il brasiliano è tornato nelle 'grazie' di Pioli dopo un periodo decisamente complicato nell'era pre lockdown. Per lui si era spalancata anche la possibilità di arrivare a Torino, proprio alla Juventus: a gennaio si era infatti parlato di un possibile scambio tra il rossonero e Federico Bernardeschi. Mai andato in porto.