Lucas Paquetà vuole lasciare il Milan, ma non basta. Per lasciarlo partire servono almeno 30-35 milioni, con il Paris Saint-Germain e Leonardo come primi ammiratori. Anche alla Juve, però, c'è uno scontento: Federico Bernardeschi. Non è più intoccabile ed è già finito al centro dei dialoghi col Barça per Rakitic, poi naufragati per questione di valutazioni. Così sono spuntati più rumors in questi giorni su un potenziale scambio tra Milan e Juve: un trequartista puro da rivalutare per Sarri, un esterno per Pioli al posto del partente Suso. Idea comprensibile, appunto.



LE VERITA' - Come scrive Calciomercato.com, in realtà, le due società hanno trattato questa possibilità prima di Natale. Un'idea nata a metà dicembre ma frenata sul nascere: la Juve non avrebbe voluto fare un investimento definitivo su Paquetà, mentre Bernardeschi in quelle settimane ha espresso il desiderio di giocarsela ancora alla Juve almeno fino alla fine della stagione. Il discorso si è arenato in fretta per questi motivi, il Milan gradirebbe molto questa soluzione ma smentisce, così come la Juventus perché non ci sono i margini per riaprire uno scambio già nato tra gli ostacoli un mese fa.