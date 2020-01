Nel mercato degli scambi, dei conti da mettere a posto, della paura di ripetere un'altra estate a rincorrere la plusvalenza, la Juve ha pensato anche di cedere Bernardeschi. Possibilità concreta, in realtà: vuoi perché l'ex Fiorentina è ormai una pedina con poco senso logistico (e logico) all'interno dello scacchiere bianconero, vuoi perché lo stesso giocatore preme per avere più spazio. Con vista Europeo. CON IL MILAN - Da qui il pensiero architettato dagli uomini mercato, in compartecipazione con quelli milanisti: in uscita, dai rossoneri, c'è quel Paquetà che piace tanto a Paratici e che verosimilmente non chiuderà con il Psg di Leonardo. Piace anche a Sarri, che però sul mercato mette bocca il giusto. E allora, perché non si chiude? Perché il mercato è fatto di numeri, e di numeri precisi. Due, i nodi principali che le squadre dovrebbero - e dovranno - sciogliere da qui alla fine delle compravendite: le valutazioni di entrambi (la Juve vuole il conguaglio, il Milan vuole scambio netto) e l'alto ingaggio di Bernardeschi, non supportato dalle casse rossonere.