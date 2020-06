Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, rivela a Libero un curioso aneddoto risalente ai tempi del Catania.



L'IMPRESA CON MAXI LOPEZ - "Maxi Lopez che amava i bolidi e girava a Catania a bordo di una Ferrari, mi fece comprare una Porsche. Fu l’errore più grande della mia vita. Dopo la partita contro il Brescia vinta 2-1 che ci permise di salvarci tornammo a Catania. E quando siamo scesi dall’aeroporto, abbiamo detto alle nostre mogli che avremmo festeggiato la salvezza andando a giocare a bowling con indosso ancora la tuta del club. Ma dopo aver bevuto due o tre drink, decisi di tornare a casa non essendo al massimo. Ho preso la Porsche acquistata tre mesi prima, ho messo la musica e sono andato via. Appena sono uscito, c’era una strada dritta di 100 metri e una curva seguente che non ho visto. Sono uscito fuori strada e ho distrutto la Porsche. A me fortunatamente non è successo nulla e dopo ho chiamato Mariano Izco. Non conoscevo nessuno, era il mio primo anno al club etneo e Mariano è stato importante in quel momento. Mi ha portato a casa ma ricordo ancora quando è arrivato sul luogo dell’incidente. Gli ho dato un abbraccio come se fosse mio padre".