E il? Abbiamo scritto su IlBianconero.com della situazione riguardo all'ormai ex capitano dell'Atalanta, d ell'interessamento della Juventus e della possibilità di un'accelerata nella trattativa . Ecco, intanto, anche oggi Gomez si è allenato. Nella sua Zingonia, solitaria - le sue sedute sono a orari diversi rispetto al gruppo -, prova a tenersi pronto e sul pezzo. Anche per un'eventuale chiamata bianconera. Fa sorridere il commento di Angel Di Maria, compagno nell'Argentina e amico da tempo: "Es lo que queda Papu". Cioè: è ciò che resta. E' quel che c'è da fare. Tenere duro e aspettare: il mercato si è appena aperto e troverà un posto anche per Alejandro.