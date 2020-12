3









Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Papu Gomez non sarà un giocatore della Juventus. Per l'emittente satellitare, ormai è certo l'addio dell'argentino dall'Atalanta, nonostante sia il capitano e bandiera. A sentenziare i suoi saluti è stato certamente il litigio con il Papu Gomez. I bergamaschi chiederanno non eno di dieci milioni di euro. Per Sky, l'Inter è una delle squadre particolarmente interessate, ma ci sono più o meno tutte le big di Serie A. Tutte tranne una: la Juventus. Che in quel ruolo è già completa e convinta dei suoi ragazzi.