Il Papu Gomez è sempre più lontano dall'Atalanta. Con Gasperini e la società nerazzurra è rottura totale, per l'argentino è spuntata una pista spagnola che porta al Siviglia: il ds Monchi è un grande estimatore del giocatore e lo cerca dai tempi della Roma, con l'Atalanta c'è una trattativa in corso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Quasi definitivamente sfumata l'ipotesi Juve, perché i nerazzurri non vogliono cederlo in Italia a dirette concorrenti.