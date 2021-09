Ieri W​ojciech Szczesny non ha convinto per nulla nella sconfitta per 2-1 dea Juventus contro i Napoli allo stadio Maradona.

E le pagelle dei giornali esprimono tutto questo:



GAZZETTA - 4,5 Due sconfitte sulla coscienza. La mancata presa su Insigne e il conseguente pareggio di Politano fanno svoltare a partita. Poi Kean gli spara pure addosso. Tra i tanti probemi, anche quello de portiere.

CORSPORT - 4 Non è serata che richiede paratone, ma neanche errori inaccettabili. Ecco, su Insigne probabilmente vuole bloccare il pallone e sbaglia. Almeno sul bis napoletano aveva miracoleggiato.

TUTTOSPORT - 5 Mette una manina assai improbabile sul «tiroaggiro» di Insigne, che Politano trasforma in 1-1. E sul 2-1, beh, l’area sarebbe sua. Un caso?