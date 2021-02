Il nuovo arrivato Mateo Musacchio con un errato retropassaggio al portiere regala a Robert Lewandowski la palla dell'1-0, e a tutti gli appassionati di calcio, al 9' minuto di Lazio-Bayern Monaco, torna alla mente il pasticcio simile commesso da Rodrigo Bentancur in Porto-Juventus di qualche giorno fa. Su Instagram il paragone fra i due sudamericani impazza, anche perché entrambi gli errori sono stati commessi proprio nei minuti iniziali delle rispettive partite. Per fortuna dei bianconeri, quella topica non ha poi dato vita ad una goleada degli avversari (decisamente più abbordabili rispetto ai tedeschi), come accaduto invece alla sfortunata squadra di Simone Inzaghi.