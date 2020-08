L'ex arbitro Gianluca Paparesta parla a Sportitalia dell'impatto di Romelu Lukaku all'Inter: "Contro il Bayer Leverkusen è stato stratosferico. Adesso forse verrò criticato, ma credo sia più importante Lukaku per l’Inter che Cristiano Ronaldo per la Juventus. Lukaku gioca in funzione della squadra, la fa salire e riesce a proteggere la palla dagli avversari. Aiuta i compagni, conclude e crea un sacco di occasioni. La volontà di portarlo all’Inter da parte di Conte va riconosciuta. Perché il centravanti belga è imprescindibile per l’Inter. E sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. L’Inter in Serie A è arrivata a un punto dallo scudetto perché la Juventus alla fine ha un po’ mollato, ma ora in Europa League ha la possibilità di portare a casa un trofeo".