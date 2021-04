L'ex arbitro, ed ex presidente del Bari, Gianluca Paparesta è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss su un tema sempre caldo nel calcio italiano: "Le sviste arbitrali? I preconcetti e le preclusioni non esistono! Come ha fatto capire anche Nicola Rizzoli, gli errori sono errori. Guardate ad esempio i rigori non concessi in Juventus-Napoli. Alla fine, gli errori restano. Però sono inferiori rispetto al passato. Per questo ricusare il Var è da escludere, anzi sarebbe gravissimo. Orsato non ha più arbitrato l'Inter? Motivi di opportunità".