L'ex arbitro Gianluca Paparesta parla a Sportitalia dell'affaire Conte: "Penso che abbia studiato tutto ciò che ha detto. Il discorso era preparato e non frutto della tensione post-partita. Forse era anche frutto della rabbia per essere arrivato a un punto dalla Juventus e per non essere arrivato all’obiettivo primario di vincere. Conte ci è sempre riuscito ovunque al primo anno, magari pensava che all’Inter fosse più facile. Ha specificato che il problema non è il mercato ma un’organizzazione societaria che si aspettava diversa, più forte. Forse perché abituato allo stile Juventus e forse per l’uscita di notizie nell’ultimo periodo… Per chi non conosce Conte queste possono sembrare sciocchezze, ma uno che studia tutto e vuole sempre vincere tutto può esplodere quando qualcosa non gli torna".