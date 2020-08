4









E Higuain cosa fa? Il Pipita sembra sempre più lontano dal mondo Juve, che starebbe cercando un nuovo centravanti per la prossima stagione. Soprattutto, la dirigenza juventina vuole sgravarsi del peso dell'ingaggio pesantissimo di Gonzalo.



PARLA IL PIPA - Ai microfoni di Planeta 947, tuttavia, il padre di Gonzalo, Jorge Higuain, spiega: "La Juve non lo vuole più? È un'invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto".