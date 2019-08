Jorge Higuain, papà di Gonzalo, ha parlato dall'Argentina di quello che potrebbe essere il futuro del figlio. Due anni di contratto con la Juve e poi? Poi Jorge sogna un ritorno a casa in grande stile: "Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c'è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo (tecnico dei Milionarios). 7



LA SITUAZIONE - La Roma resta ancora in corsa, specialmente in caso di affondi dell'Inter per Dzeko, ma ancora manca l'intesa con il giocatore che, oggi come ad inizio estate, vede solo e soltanto la Juventus. La pensione ​è ancora lontana.