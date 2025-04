Papa Francesco, il messaggio di cordoglio della Juventus

La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di Papa Francesco. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice. — JuventusFC (@juventusfc) April 21, 2025

"La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice".È il breve messaggio con cui la Juventus , tramite X, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del Pontefice Jorge Maria Bergoglio, avvenuta nelle scorse ore all'età di 88 anni. Confermato anche da parte del club bianconero - ma l'annuncio era già stato dato ufficialmente dalla Lega Serie A - il rinvio del match in programma questa sera allo stadio Tardini di Parma, valido per la 33^ giornata di Serie A. Si attendono ora aggiornamenti in merito alla data del recupero, con la squadra di Igor Tudor che dovrà dunque fare ritorno a breve dall'Emilia Romagna.