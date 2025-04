Papa Francesco, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio

AFP via Getty Images

"La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice".Questo il messaggio con cui la, tramite X, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del Pontefice Jorge Maria Bergoglio, avvenuta nelle scorse ore all'età di 88 anni. La triste notizia è sopraggiunta questa mattina, quando la squadra bianconera era già a Parma in attesa di scendere in campo allo stadio Tardini per la 33^ giornata di campionato, le cui partite previste per la giornata odierna sono state poi ufficialmente rimandate.

I messaggi di cordoglio del mondo del calcio per il Papa

Il club bianconero, naturalmente, non è stato il solo a condividere un messaggio di tributo per il Pontefice, che è già stato ricordato da numerose società calcistiche italiane ed estere, oltre che dalla Nazionale italiana e dal CONI. Papa Francesco, tra l'altro, era un grande appassionato di pallone , e di sport in generale, fin da bambino. Memorabile l'udienza speciale del 1° settembre 2014, quando nell'Aula Nervi accolse oltre 400 atleti: tra di loro c’erano Diego Armando Maradona, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Andrij Shevchenko, Paolo Maldini, Carlos Valderrama, e tanti altri.Scorri in basso per la gallery con i messaggi di cordoglio del mondo del calcio