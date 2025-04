È morto Papa Francesco: campionati fermi per lutto, rinviata anche Parma-Juventus

Morto Papa Francesco: tutte le partite rinviate



SERIE A ENILIVE

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus



PRIMAVERA 1

Roma-Udinese

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Torino

Chi si ferma oltre alla Serie A

La notizia è arrivata pochi minuti fa: Papa Francesco è morto, all'età di 88 anni . È il momento del lutto, dunque, in tutto il mondo cattolico, ma non solo. La Lega Serie A, infatti, ha già annunciato il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite previste nella giornata odierna, comprese quelle del campionato Primavera 1. Anche la Juventus , dunque, non scenderà in campo, nel match in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Tardini di Parma.Di seguito le gare rinviate:Lo stop va a coinvolgere tutto il mondo del calcio professionistico e in generale tutte le attività sportive, compresi dunque i campionati di Serie B e C. Lo stesso copione era stato seguito nel 2005 con la scomparsa, avvenuta la sera di sabato 2 aprile, di