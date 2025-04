Papa Francesco e la passione per il calcio: nel 2014 l'incontro con Del Piero, Buffon e Pirlo

Getty Images

Papa Francesco e la passione per il calcio

La notizia della scomparsa di Papa Francesco all'età di 88 anni ha scosso profondamente anche il mondo del calcio, e infatti in segno di rispetto sono state sospese tutte le partite in programma nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile, compreso il match tra Parma e Juventus che avrebbe dovuto disputarsi questa sera alle 20.45 Jorge Mario Bergoglio, eletto il 13 marzo 2013 e primo sudamericano a salire al soglio pontificio, era anche un grande appassionato di sport, e in particolare di pallone, che ha sempre seguito con entusiasmo.



Il San Lorenzo

L’incontro con Maradona e altri campioni

Il confronto tra i grandi: Maradona, Messi e Pelé

Non solo calcio

La squadra del cuore del Papa è sempre stata il San Lorenzo de Almagro, storico club di Buenos Aires. Il giorno della sua elezione, il club pubblicò una foto simbolica: un prelato che teneva tra le mani il gagliardetto azulgrana. Da quel momento, l’immagine del Papa è apparsa spesso anche sulle tribune dello stadio, dove alcuni tifosi si presentavano con maschere raffiguranti il suo volto. Un segno d’amore reciproco tra il club e il suo tifoso più illustre.Durante il suo pontificato, Papa Francesco ha avuto numerosi incontri con protagonisti del mondo sportivo. Indimenticabile quello del 1° settembre 2014, nell’Aula Paolo VI (Aula Nervi), quando accolse oltre 400 atleti per un’udienza speciale. Tra loro c’erano Diego Armando Maradona, Javier Zanetti,, Andrij Shevchenko, Paolo Maldini, Carlos Valderrama, e tanti altri. Maradona, in particolare, fu accolto con grande affetto, e dopo l’incontro dichiarò: “Papa Francesco è molto più di Maradona. È lui il vero fuoriclasse.”Nel 2023, durante un’intervista, Bergoglio fu chiamato a esprimersi sul dibattito eterno: Maradona o Messi? La sua risposta, però, spiazzò tutti: "Maradona è stato un grandissimo come calciatore, ma come uomo ha fallito. Poveretto, è scivolato tra le mani di chi lo lodava senza aiutarlo davvero. Messi è un signore, correttissimo. Ma per me, il più grande di tutti è Pelé: un uomo di cuore, di una grande umanità. L’ho incontrato una volta su un aereo, quando ero ancora a Buenos Aires. Una persona meravigliosa".Lo sport per Papa Francesco non era solo pallone. Da giovane giocava a basket, una passione trasmessa dal padre Mario, che militò proprio nella sezione cestistica del San Lorenzo. Non a caso, in un incontro con i sacerdoti, Bergoglio usò una metafora sportiva per parlare della fede: "Sappiate fare perno. E quel perno è la croce di Cristo. Poi ci si muove, proteggendo la palla, con la speranza di fare canestro e cercando di capire a chi passarla"-Papa Francesco lascia un vuoto profondo nella Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli. Ma resterà anche il ricordo di un uomo vicino alla gente, che ha saputo parlare con semplicità anche attraverso lo sport.