Ercole Frabotta, papà di Gianluca, ha parlato a Gianlucadimarzio.com: "​Me la ricordo ancora, quella chiamata. Gianluca era piccolo, lo allenava mister Vittorio Fabrizio nella Scuola Calcio. Una figura che per lui è essenziale: lo segue ancora, si scrivono quasi tutti i giorni, e gli dà tanti consigli. Ci dissero che lo voleva il Savio, vennero a casa nostra per convincerci a firmare, ripetevano che avesse la scintilla giusta: già quello fu un passaggio tosto, anche se a posteriori può far sorridere”.



IL DIPLOMA - "Gianluca è diplomato al Liceo delle Scienze Umane, ma sapevamo che non sarebbe stato facile. Gli abbiamo sempre detto di fare il possibile e abbiamo pensato di lasciarlo tranquillo, in modo tale da potergli far completare gli studi in modo comunque efficace. Doveva sapersi organizzare, e tempo non ne aveva molto”.



A BOLOGNA - "La prima settimana in Emilia, sono stato con lui. Volevo vedere quale sarebbe stata la sua vita. Ho capito che sarebbe salito e sceso sui treni o i pullman per le trasferte, che avrebbe passato praticamente tutto il giorno a fare gli allenamenti. Non gli abbiamo imposto nulla, mai: abbiamo solo cercato di essergli vicino. Ed è per questo che sulla scuola gli abbiamo lasciato fare”. Un’autogestione che gli è servita per crescere. “A quell’età, devi combattere contro tanti aspetti: lui ha dovuto lottare per fare quello che voleva. E quando non giocava, veniva lo sconforto. Ma nel corso degli anni si è trasformato: ha sempre avuto grande determinazione, ora si comporta proprio da professionista. Rispetta le regole che gli vengono date in maniera molto precisa, è indirizzato".



ORA UN UOMO - “Gianluca ora è uomo. Ma io voglio che resti anche bambino. Dal punto di vista professionale è decisamente maturo, ma ho visto che quando torna qui, riprende a essere il ragazzo che è. Ritrova i suoi amici di un tempo, quelli a cui è sempre rimasto legato. Stacca un momento tutto. E gioca alla playstation lo stesso”. Solo che prima usava Pirlo o Cristiano Ronaldo, che ora sono il suo allenatore e un suo compagno di squadra: 'Incredibile, vero?'".



LA JUVE - “E volete sapere la cosa? Non ci ha nemmeno detto che avrebbe giocato contro la Sampdoria! Io l’ho scoperto alla tv, sicuramente lui lo sapeva da un po’. È una cosa che rispetto: anche perché cosa gli avrei potuto dire? Di stare tranquillo? Sarebbero state tutte banalità, lui era concentrato sull’obiettivo, e aveva un’emozione da gestire. Per Pirlo Gianluca prova una stima immensa, e non è soltanto per una questione della fiducia che gli sta accordando. Credo che uno che abbia fatto questo lavoro e a certi livelli, un giocatore lo sappia valutare bene. E infatti ho apprezzato le sue parole dopo la Sampdoria, quando ha detto che non ha avuto coraggio nello schierare Gianluca, ma semplicemente lo ha ritenuto pronto per giocare. Io cerco di mantenere i piedi per terra e spero che continui a fare questa gavetta. La più grande gioia? L’esordio. Il più grande rammarico? L’esordio: non potevamo essere lì a vederlo. Dovevamo andare poi per Juve-Napoli, ma è successo quello che è successo”.