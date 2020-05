Gli ultimi scatti "social" di Francesca Calori nella nostra fotogallery

Ieri, nel giorno in cui tutta l'Italia anti-juventina ricordavae lo scudetto scippato dallail 14 maggio di 20 anni fa, sui social(autore del gol per gli umbri che punì i bianconeri) si è ritrovato una “fan” in più: si tratta della figlia, che su Instagram ha condiviso un video con le immagini di quella giornata ( qui per visualizzare il post ), descrivendosi "orgogliosa" di quanto fatto dal padre (e attirando un profluvio di ringraziamenti da parte di tifosi laziali ma anche interisti). Il calcio accompagna ancora la vita di Francesca: il suo attuale fidanzato è Alessandro Zavan, difensore classe 1999. Che ha giocato anche - manco a dirlo - nel Perugia…