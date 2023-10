Marco Paoloni torna a parlare del caso calcioscommesse. L'ex portiere di Ternana, Ascoli, Cremonese e Benevento nel 2011 fu arrestato e squalificato per 4 anni. Ieri sera è stato ospite della trasmissione Avanti Popolo condotta da Nunzia De Girolamo su Rai Tre: "In passato ho scommesso insieme a calciatori che giocano ancora in Serie A - le parole di Paoloni - e insieme ad altri che hanno smesso e ora hanno cariche importanti in federazione. Non andavo in giro col registratore, ma avrei le prove. Sui giornali mi criticavano, ma i primi erano loro".