L'Atalanta, è risaputo, è uno dei più floridi vivai d'Italia, e spesso negli anni ha fornito alla Juventus giocatori poi rivelatisi importantissimi. A partire da Gaetano Scirea, passato dalla Dea alla Vecchia Signora nel 1974. Sul passato tra Bergamo e Torino dell'indimenticato libero bianconero è tornato Paolo Scirea, fratello di Gaetano, in un'intervista rilasciata a Tuttosport. In particolare sottolinea il rapporto del fratello con l'attuale presidente atalantino Antonio Percassi: "Avevano la stessa età, erano amici, insieme esordirono nella prima squadra dell'Atalanta nel 1972-73 e nell'ultimo periodo, quando Gaetano era passato al ruolo di libero, facevano coppia in difesa. Conobbi Percassi che era praticamente un bambino e ora è un industriale importante e ha costruito una grande squadra. Quando vedo Juve e Atalanta non riesco a non pensare a mio fratello; ricordo ancora quando lo accompagnavo a Bergamo agli allenamenti, aveva tredici anni e mezzo".



Poi, il passaggio in bianconero: "L'allora presidente atalantino Bortolotti aveva preso Gaetano come un figlio - racconta Paolo Scirea - e l'aveva portato direttamente a firmare il contratto con la Juventus. Aveva detto a Boniperti: questo ragazzo te lo porto io perché è speciale. Sul pullman per Villar Perosa invece lo accompagnai io. Era spaventato e aveva timore reverenziale, dunque l'ho portato io nel pullman per fargli coraggio. Non c'erano molti giocatori sopra, mi ricordo Altafini e Spinosi. Poi lo hanno accolto bene". Infine, un pensiero sulla stretta attualità delle due squadre: "L'Atalanta mi piace molto. Gioca benissimo. L'altra sera con la Samp non mi ha convinto del tutto, ma ha saputo risolvere. La Juve mi sembra che dipenda troppo dai talenti, ma se vince, per lo scudetto è fatta".