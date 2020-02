Paolo Rossi, ex attaccante della Juve, ha parlato di Cristiano Ronaldo dalle colonne del Corriere dello Sport: "E’ un mostro. Dal punto di vista mentale Cristiano è il più forte di tutti. Uno può anche pensare che a 35 anni ci si conceda qualche pausa, è fisiologico, no? Invece niente, Cristiano smentisce tutti”.



CRISTIANO DIVERSO DA ALLEGRI A SARRI? - “No, assolutamente. Cristiano fa gara a sé. E’ di livello superiore, gioca la sua partita dentro la partita degli altri. Si impone per la personalità, anche tecnica. Non è che a uno come lui puoi dire gioca più a sinistra o più al centro. Decide lui, ed è giusto così”.



IL SUO TRATTO DISTINTIVO - "Vive per il gol. Basta guardarlo quando riceve il pallone: punta sempre alla porta, è quello il suo destino; ogni volta che Cristiano comincia la corsa senti che può nascere un pericolo per gli avversari. Questa è la prerogativa dei fuoriclasse assoluti”.



SUL COMPAGNO IDEALE - “Sono due campioni, ma credo che con Dybala ci sia più feeling. Tra l’altro la stagione di Dybala è davvero strepitosa. Higuain gli toglie pressione, porta via un difensore; ma quando vedo Cristiano con Dybala allora so che qualsiasi cosa può succedere”.