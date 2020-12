Il figlio di Paolo Rossi Alessandro ha ricordato così il padre: "Sono nato in un anno storico, nel 1982 - ha detto a Sky - Forse è stato l'anno più bello per mio padre, che ha vinto un Mondiale e gli è nato un figlio. Un'annata storica, che rimarrà nel cuore di tutti, ha fatto emozionare l'Italia intera. Era una persona semplice e umile, così come l'avete visto anche voi; come padre era fantastico. Stava male da mesi, ma negli ultimi dieci giorni è peggiorato ed è stato ricoverato. Fino alla fine speravamo che le cose andassero meglio, ma purtroppo ha vinto il male dopo un lungo combattimento, perché mio padre era un combattente. Da quando si è ammalato non ha mai mollato un attimo, ora posso dire che se n'è andato in serenità e con tutti noi vicino".