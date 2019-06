Paolo Rossi parla da Perugia durante una mostra dedicata ai suoi trofei: "Mi rivedo in Barbara Bonansea, è brava, veloce e ha fatto due gol. Ho visto la partita con l'Australia e mi sono appassionato. Per tantissimi anni le azzurre del calcio sono state come dimenticate, sembra quasi si pensasse che non fosse uno sport indicato per le ragazze. Sono divertenti da vedere, la parte femminile ingentilisce il calcio e le nostre ragazze sono tecnicamente brave".