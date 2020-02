Paolo Rossi si racconta e analizza la Serie A. L'ex attaccante della Juve ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il Vicenza che ha sfiorato lo scudetto del 1977-78? Di più perché era neopromosso mentre la Lazio è stata costruita pian piano con elementi di valore. La favola di quel Vicenza oggi non sarebbe più proponibile. Però nell’alone di magia che circondava quella squadra c’è qualche similitudine con la situazione attuale della Lazio: tutto riesce d’incanto".



JUVE FAVORITA - «Sì, ma con qualche dubbio perché finora hanno balbettato un po’. Non si è vista la netta superiorità degli altri anni. Lazio e Inter sono rivali veri e credibili per il titolo. E per noi che guardiamo è più divertente».



SARRI - «La gente mugugna perché non vede quel gioco spettacolare o almeno divertente che si aspettava. Il peccato di Sarri, se vogliamo chiamarlo così, è proprio l’attesa che lo circondava. In realtà è cambiato pochissimo rispetto alla gestione di Allegri. Alla fine nel calcio contano i risultati e Sarri è comunque in testa. Valuteremo a giugno».



TRIO DI ATTACCANTI - «Ronaldo è bionico: sono impressionato dal suo rendimento fisico-tecnico e dal modo in cui è sempre concentrato. Sembra un ventenne. Immobile è nel pieno della maturità e ha trovato un feeling splendido con Luis Alberto e Milinkovic. Ciro ha bisogno di essere supportato ed è bravissimo a esaltare il lavoro dei compagni. Lukaku garantisce un numero discreto di gol e poi fa un lavoro mostruoso: è un trascinatore».



JUVE O ITALIA, COSA E' PIU' DIFFICILE? «Adesso direi l’Italia perché in un torneo breve può succedere di tutto e anche se non sei tra i favoriti puoi ottenere grandi risultati se il gruppo è forte e sano. Ma occhio a non sottovalutare la Juve: a volte entrare nella seconda fase a fari spenti può essere un vantaggio. Se si crea l’alchimia giusta può cambiare tutto in un attimo. Speriamo innanzitutto che passino almeno due squadre ai quarti: al Napoli servirebbe un’impresa con il Barcellona, l’Atalanta può eliminare il Valencia e la Juve è favorita con il Lione. Poi vedremo cosa accadrà. Ma la Juve non parte battuta con nessuno».