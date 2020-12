"Pensavamo fino a qualche giorno fa di andare avanti insieme, anche per le nostre figlie. In questi giorni abbiamo ricevuto attestati di affetto incredibili, commoventi. Mi auguro che Paolo possa aver visto tutto questo affetto. Era una persona semplice, generosa e per questo ho ritenuto opportuno aprire il mio dolore per raccontare la sua grandezza e i suoi sentimenti. La sua voglia di essere uno fra i tanti, ho ritenuto giusto farlo anche se a volta è faticoso perché il dolore fa ancora molto male. Paolo era della gente, di tutti, ed è giusto che venga ricordato per la sua grandezza ma anche in questa fase di sofferenza. Io sono quello che lui ha creato, mi ha insegnato tanto ad avere coraggio e ad affrontare anche i problemi sempre con il sorriso". Così Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha parlato a Raisport al termine del funerale dell'ex campione del mondo svoltosi nel Duomo di Vicenza.