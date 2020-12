Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, emerge un bel ricordo di Paolo Rossi. Soprattutto, un aneddoto particolare del Mondiale spagnolo. "Conti va a fumare, il Barone riparte e arriva al 1982. 'Durante Italia-Perù Bearzot mi mandò in campo al posto di Rossi. Poi ci trovammo uno accanto all'altro sui lettini dei massaggiatori. Vidi che Paolo non era contento della sua prestazione, lo guardai negli occhi e gli dissi: 'Ti ho sostituito stavolta, ma mica ti porto via il posto. La prossima volta giocherai tu e ti sbloccherai'. Lui mi sorrise e rispose: 'Non lo so, vedremo'. Passarono altre due partite e si sbloccò".