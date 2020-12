L'ultimo saluto a Paolo Rossi, con una cerimonia semplice, voluta dalla famiglia dell'eroe di Spagna 1982. A distanza di 18 giorni dai funerali nel Duomo di Vicenza, la Cattedrale di Santo Stefano ha accolto le ceneri di Pablito in un'urna a forma di Coppa del Mondo. La messa, celebrata dal vescovo di Prato, minsignor Giovanni Nerbini, ha visto la presenza dei familiari, del sindaco e degli amici ed ex compagni, speciale dei toscani. Tra questi, Giovanni Galli e Giancarlo Antognoni. Scrive il CorSport: "Tante le persone presenti anche in piazza Duomo per l’omaggio a Paolo Rossi, trasmessa in diretta su Tv Prato. Il vescovo ha ricordato il rapporto di Paolo Rossi con la fede".