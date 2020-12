(in foto: lo stadio Olimpico di Torino, il vecchio 'stadio Comunale'. Fu il teatro dei suoi spettacoli bianconeri)





E' stata una corsa meravigliosa,Ancor più bello, se si può, è stato diventarlo. Non c'è stato altro uomo che abbia combattuto il tempo come lui: velocissimo, quando il mondo s'accorse del suo talento da faccia pulita; immobile, quando il velluto su cui era adagiato iniziò a bruciare nel calderone di quella sentenza.Servì a Paolo per diventare Pablito e coronare il sogno di una generazione di cui ha nostalgia pure chi non l'ha vissuta.Chissà: se quei piedi a terra non fossero stati imposti dal giudice destino, magari la vista sulla Gran Madre gli sarebbe parsa diversa. Più da cartolina, meno. Un punto d'arrivo e non perennemente status di partenza.Che è un ottimo cliché, per l'uomo con il nome più comune di tutti e un fisico esile eppure - per nulla - fragile. Per tanti è stato il segreto di un successo differentemente profondo e profondamente differente: non ha mai avuto il mantello da supereroe, a prescindere dai gol e da tutto ciò che ha vinto;Dove ha vissuto due fasi di quella corsa meravigliosa, intense e indimenticabili: la prima, nel 1972, ad appena 16 anni. Ché la Cattolica Virtus - squadra fiorentina affiliata alla Juventus - non poteva bastare. Non a quel talento. (in foto: via San Quintino 4 Bis, il Convitto in cui Rossi viveva con i compagni dell'epoca)Giovani e belli, ricchi e con un futuro da scrivere con le penne più eleganti. Parte daDalla provincia toscana, il salto fu un concentrato di finezza da centro città. Oggi pullula di negozi e signore in pelliccia e c'è motivo di credere che tutto quel fascino esistesse già poco meno di cinquant'anni fa. Quando la vita era più semplice e i tempi erano più duri.Un anno appena e tentò il salto in prima squadra: non fu fortunato, o forse non era pronto. Ma importa ciò che è stato, mai il contrario. Ed è stato tutto per il Vicenza, pure quel Perugia secondo.'Vieni a Torino?'. E Torino era già cambiata, perché a cambiare era stato lui. (in foto: zona Gran Madre, centro di Torino. Nella zona pre collinare, a pochi metri da una delle chiese più importanti di Torino, abitava Paolo Rossi. Sulla destra, il bar dov'era solito fare colazione).​Una discesa sconfinata, il ponte Vittorio Emanuele e la piazza. Immensa.Che scorreva costante e diretto. Che un po' sconfinava e che era la solita lezione di vita: serve pazienza, anche quando i momenti sovrastano gli argini e tutto sembra affondare. Come al Mondiale, quando si fece fiume in piena in una sola settimana. Come in campo, quando nelle mischie furibonde riusciva a conservare traccia della sfera e a depositarla in porta.(in foto: il ristorante 'Da Mauro', dove Paolo Rossi pranzava quasi ogni giorno)Chi ha conosciuto Paolo in quegli anni racconta di una routine da rotocalchi e sogni realizzati. Al mattino, solito giro al Gran Bar, cornetto e '', rivisitazione di cappuccino con cui apriva la giornata, spalancando solo il primi di tanti e larghissimi sorrisi. Nel giorno più triste, ci sono serrande chiuse e anime in pena. Sembra quasi simbolico, un omaggio d'altri. tempi. Come quelli 'Da Mauro', il ristorante in via Maria Vittoria, alle spalle del Museo Egizio: dietro una larga vetrata oscurata, s'intravede il respiro di passato, e l'aria da solito posto, e i pranzi a mezzogiorno, e le risate fragorose, e gli amici, e per sempre il tempo perso e mai più ritrovato. Ogni istante,Senza concederespazio al personaggio, nemmeno quando la città operaia posava gli occhi sulle lunghe passeggiate tra i viali alberati del centro. O su quei corsi in Vanchiglia, lì dove abitavano gli amici di sempre Cabrini e Tardelli, con cui divideva la strada verso il Combi, il campo di allenamento a un passo dal Comunale.